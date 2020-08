Alassio, carabinieri in campo contro spaccio e violenza: tre arresti e raffica di denunce

Alassio. Prosegue senza sosta l’attività di controllo dei carabinieri in Riviera. Anche in questo fine settimana tutti le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio hanno disimpegnato, in ogni punto nevralgico e sensibile del territorio di competenza, le pattuglie a piedi e in auto che, nell’arco serale e notturno saranno potenziate. L’attenzione è puntata sul centro cittadino alassino e sulle altre zone balneari, nei pressi del molo, degli scali ferroviari, delle spiagge libere, nei pressi di locali pubblici e di altri siti che potrebbero richiamare una moltitudine di persone.

Tre gli arresti, eseguiti in conseguenza di altrettante misure cautelari in carcere richieste dai Reparti procedenti al termine di indagini su alcuni reati predatori. Il nucleo operativo e radiomobile, già impegnato per l’aggressione al noto commerciante alassino, ha reso esecutivo a carico degli estorsori extracomunitari due misure di custodia cautelare in carcere, emesse dall’Autorità giudiziaria che ha condiviso l’impianto accusatorio fornito dai militari operanti. Un’altra misura cautelare in carcere è stata emessa a carico del rapinatore del treno, tratto in arresto tempo fa dai Carabinieri di Cisano sul Neva e Laigueglia, i quali hanno evidenziato, in sede di narrazione dei fatti, la gravità indiziaria e la pericolosità del soggetto responsabile del fatto.

