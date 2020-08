Genova. Sono sedici i nuovi casi Covid-19 in Liguria: due riguardano l’Asl 1 Imperiese e sono stati scoperti a seguito di controlli richiesti dai medici di medicina generale. I restanti sono sul territorio della Asl 3 Genovese e riguardano attività di screening nell’ambito anche di contatti familiari. Non si registra nessun nuovo cluster. Mentre quello di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento.

