Digital Fiction Festival 2020, premiati Francesco Arlanch e Viola Rispoli per la serie “Doc”

Genova. Sono andati a Francesco Arlanch e Viola Rispoli i primi premi del Digital Fiction Festival 2020, tenutosi ieri sera a Villa Durazzo Bombrini a Genova. A premiarli è stata Cristina Bolla Presidente di Genova Liguria Film Commission.

I premi sono stati assegnati per le sceneggiature della serie “Doc – Nelle tue mani”, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Jan Maria Michelini, regista della serie, spiega: “Uno stile moderno e realistico: questo è l’ideale a cui ho puntato in ogni fase del processo di realizzazione di Doc. È stata una scelta in buona parte dettata dal materiale di partenza: un’incredibile storia vera non poteva che chiedere realismo nella maniera di raccontarla e un genere come quello ‘medical’ imponeva di essere all’altezza dei brillanti standard internazionali. La maniera migliore per permettere al pubblico di entrare nel mondo dell’ospedale mi è sembrata quella di immergerlo senza filtri: da qui la scelta di girare prevalentemente con la macchina a mano, che immette realismo e permette di entrare in un contatto intimo con i personaggi e di coglierne ogni sfumatura delle reazioni, dei pensieri e dei sentimenti”.

