Hockey prato, il Savona HC promuove le quote rosa

Savona. Il Savona Hockey Club si mostra ancora una volta vicino alla città e alle famiglie lanciando una proposta unica e irripetibile: nessuna quota di iscrizione per i nuovi atleti di sesso femminile nate dal 2005 al 2013 che intendono tesserarsi con la società della torretta per la stagione 2020/2021.

“Il nostro è un impegno quotidiano – dice il presidente Massimo Pavani -. Capiamo il momento delicato per le famiglie e, proprio in questo contesto, vogliamo offrire la possibilità a tutte le bambine di mettersi in gioco, tra sorrisi, mazze e palline; nel contempo la nostra società vuole incrementare in maniera significativa il numero delle atlete in rosa”.

