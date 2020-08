In monopattino (e senza casco) sulla sopraelevata, l’immagine fa il giro del web

Genova. Due amici, abbigliamento estivo, in piedi sul loro monopattino elettrico e per giunta niente casco (non è obbligatorio, ma fortemente consigliato). Magari hanno pensato insieme che sarebbe potuta essere una buona idea quella di imboccare la sopraelevata di Genova.

Assolutamente non una buona idea. Perché i social network, dove la foto è finita e sta circolando, si fa a cagare a cercare l’insulto più creativo. Ma soprattutto perché è pericoloso e vietato.

