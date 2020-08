L’Entella onora l’ultima di campionato e impegna il Cittadella

Chiavari. Salvezza già in tasca, testa libera per chiudere al meglio questa Serie B. I presupposti ci sono tutti. Al Comunale per l’occasione c’è anche… il pubblico! Non proprio all’interno ma appena fuori: i supporters biancocelesti infatti hanno seguito tutto il match da alcune gru piazzate appena all’esterno dell’impianto. Simpatica iniziativa dei tifosi biancocelesti che, così facendo, non hanno fatto mancare il supporto ai ragazzi di mister Boscaglia.

I biancocelesti scendono in campo con la coppia d’attacco De Luca alla seconda, ma a partire forte è il Cittadella che, con Panico, passa subito in vantaggio al 3°. Neanche il tempo di segnare il marcatore sul tabellino che l’Entella trova la replica: al 5° infatti i diavoli neri pareggiano i conti su corner. In tribuna stampa si pensa che il marcatore sia Coppolaro di testa, invece è Rizzo a segnare nella propria porta: 1-1.

... » Leggi tutto