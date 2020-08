L’omicidio del medico

Alcune settimane fa ho dedicato un articolo ai cosiddetti “angeli della morte”, ossia una categoria di serial killer atipici, che lavorano in ambito ospedaliero/sanitario, medici o infermieri prevalentemente, la cui caratteristica attitudinale è quella di procurare la morte ai loro pazienti.

Ma esiste anche un rovescio della medaglia, per quanto meno diffuso, ossia quello del paziente che uccide il medico.

Jonathan Preston Haynes, trentacinquenne americano, era un folle sostenitore della supremazia dei bianchi. Nel 1994 viaggiò per ben dieci ore, dal Maryland a Chicago, per uccidere un chirurgo plastico nel suo studio. L’uomo, dopo l’arresto, aveva poi confessato che, una volta arrivato a destinazione, aveva scelto a caso la sua vittima cercando sull’elenco telefonico tra i chirurghi plastici.

... » Leggi tutto