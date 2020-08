Rissa a colpi di bastone in mezzo alla strada, cinque denunciati: tra loro un 15enne

Genova. La polizia di stato è intervenuta ieri sera in via Giacometti, nel quartiere di San Fruttuoso, per una rissa. Cinque persone, tra cui un 15enne, si sono affrontate, pare, per una vendita di auto finita male.

Quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto, avvisati da alcuni residenti, hanno potuto osservatore le scena. Gli scontri in corso erano tra tre albanesi e due rumeni, che avevano iniziato a litigare dentro un bar e poi si erano riversati fuori.

