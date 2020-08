Savona e Albenga: primo giorno di saldi al Gabbiano e a Le Serre

Savona/Albenga. Risultati in linea con le attese nei Centri Commerciali di Coop Liguria in provincia di Savona nel primo giorno di saldi.

Al Gabbiano di Savona la media è un 10% di vendite in più rispetto ai sabati del post lock down, con abbigliamento, settore sportivo e calzature, i settori più gettonati. Una media destinata a salire leggermente nelle ultime ore della giornata con il ritorno dal mare. “Un dato positivo anche alla luce del fatto che per ristimolare la partenza dei consumi, dopo il lockdown, molti negozi hanno effettuato diverse promozioni in queste settimane” sottolinea il direttore del Centro Commerciale Il Gabbiano, Matteo Gallieri.

... » Leggi tutto