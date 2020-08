Savona, prorogata la chiusura all’una dei locali. E’ polemica: “Decisione iniqua e mortificante”

Savona. Locali chiusi dopo l’una di notte a Savona anche per tutto agosto. Lo ha deciso ieri il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. L’ordinanza era entrata in vigore nella notte a cavallo tra il 29 e il 30 maggio: un “coprifuoco” deciso all’inizio della Fase 2, dopo le polemiche sulla movida in Darsena. E ora il primo cittadino ha deciso di prorogarla almeno per tutto agosto, recependo quanto già fatto da Governo (con la proroga dello stato di emergenza) e Regione (con la proroga dell’ordinanza sulle misure anticontagio).

“Si ordina la cessazione, dall’una di notte alle 6, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi su tutto il territorio comunale”, recita il documento.

