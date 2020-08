Simone Andreis, i complimenti del sindaco Tomatis: “Un esempio da seguire per tutti i nostri giovani”

Albenga. Primo gettone in Serie B per Simone Andreis. Nel gennaio 2019 aveva debuttato a livello professionistico, giocando in Coppa Italia di Serie Ccontro la Carrarese. Ieri, ha salito un altro gradino. Sempre con la maglia della Virtus Entella, società alla quale è approdato nella stagione 2018/2019 per disputare il campionato Berretti.

Fino all’annata sportiva 2017/2018 il fantasista giocava nell’Albenga, che lo aveva lanciato in Eccellenza.

