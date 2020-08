Sulla sopraelevata con il tir, fermato dalla polizia locale: aveva la patente falso

Genova. Un grosso camion è stato intercettato e costretto a uscire in corrispondenza di piazza Cavour dalla pattuglia del reparto pronto intervento mentre percorreva la sopraelevata di Genova in direzione levante, dopo essersi immesso, ignorando la segnaletica, dalla rampa dell’uscita di Genova Ovest.

Gli operatori hanno controllato il mezzo e i documenti del guidatore, un italiano cinquantenne che conduceva il camion per conto di un’azienda di trasporti. L’uomo ha esibito una patente di guida internazionale che gli agenti hanno subito riconosciuto come falsa, come confermato anche dal’Ufficio falsi documentali del reparto giudiziaria.

