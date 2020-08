Viabilità, il weekend da bollino rosso inizia in coda, anche un incidente sulla A26

Genova. Anche un incidente, poco prima delle 9, sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione sud a rendere ulteriormente complicata la situazione del traffico sulla rete autostradale ligure in questo weekend da “bollino rosso”. Le direttrici tra le regioni del Nord e le riviere sono considerate a rischio ingorgo dalla polizia stradale e, oltre ai disagi legati alle chiusure notturne, già dall’alba di oggi si sono verificate lunghe code.

Code a tratti. Lunghi, però. Sul sito di Autostrade per l’Italia si trova – negli avvisi del traffico sulla mappa – l’indicazione “code a tratti”. Espressione che in situazioni normali si riferisce alla coda a “fisarmonica” ma gli utenti in auto, bloccati, riportano di condizioni da coda ferma in più tratti. Ecco dove.

