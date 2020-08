Villa Zanelli, i dubbi del Pd: “Chi gestirà l’affidamento ai privati? E ne nessuno fosse interessato?”

Savona. “Chi gestirà l’affidamento ai privati? Sarà Arte a ricevere gli oneri della concessione? Se nessun privato fosse interessato, cosa ne sarebbe di Villa Zanelli?”. Sono queste “le molte domande che finora non hanno avuto risposte né dall’amministrazione, né da Arte” che si pongono i membri del gruppo Pd in consiglio comunale a Savona rispetto alla riqualificazione della villa liberty.

“Con la variazione dell’assestamento approvata dal consiglio comunale il Comune di Savona accende un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per finanziare l’inizio dei lavori di via Nizza e i lavori di Villa Zanelli, che ricordiamo verrà trasformata in hotel di lusso, affidata a privati che pagheranno gli oneri di concessione della gestione non al Comune di Savona ma ad Arte Genova – ricordano i Dem savonesi – I cinque milioni del Fondo Strategico Regionale erano stati messi inizialmente sul progetto via Nizza come anticipazione. Poi è iniziato il ‘tango dei 5 milioni’, utili più a fare annunci e conferenze stampa che per avviare opere per la città”.

... » Leggi tutto