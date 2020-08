L’incontro di domani, lunedì 3 agosto, alle ore 21.15 in piazza Lam ad Albissola Marina con Moni Ovada e Dario Vergassola è stato rinviato per l’allerta meteo e l’arrivo del maltempo.

L’evento è rimandato a data da definirsi per le pessime condizioni atmosferiche, motivo per il quale è stata oggi diramata l’allerta meteo gialla in Liguria per la giornata di domani.

