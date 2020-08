Aurelia bis, dal decreto di Conte a… Scherzi a parte: storia inverosimile di un’arteria strategica per il Savonese

Savona. L’Aurelia bis invece di finire nel Decreto Semplificazioni del presidente Conte, è finito su…Scherzi a parte. Che cosa si potrebbe pensare di diverso sui tormentati lavori di completamento della superstrada che collegherà (prima o poi, oggi come oggi sembra poi) località Grana di Albisola Superiore a corso Ricci di Savona?

Ricapitoliamo. Ivg, basandosi su pareri di qualificati esperti, propone il commissariamento dell’opera per accelerare i tempi (leggi qui), facendo presente che i lavori sono realizzati per oltre l’80 per cento, che i soldi sono già stanziati e che si tratta di un’arteria strategica per il territorio. Il Decreto Semplificazioni è ancora lontano da venire.

... » Leggi tutto