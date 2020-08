Caos autostrade, code sulla A10 in direzione Genova e rallentamenti sulla A26

Genova. Ancora forti criticità per le autostrade genovesi, in attesa della chiusura dei cantieri d’emergenza sorti in questi mesi a seguito delle ispezioni urgenti alle infrastrutture.

Sono segnalate code sulla A10 tra Varazze e lo svincolo con la A26 in direzione Genova, dove praticamente di procede a passo d’uomo. A complicare la situazione lo smottamento sull’Aurelia tra Arenzano e Voltri che non permette alternative. (Ne abbiamo parlato qui)

