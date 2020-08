Ciangherotti (FI): “Evitare gli ingorghi in autostrada si può con l’Albenga-Carcare-Predosa”

Albenga. Troppi cantieri e restringenti. Turisti piemontesi e lombardi continuamente prigionieri del traffico per poter raggiungere il Ponente. Odissea senza fine per chi ha voglia di trascorrere un periodo di relax al mare senza restare per lungo tempo al volante. “Una soluzione a questi problemi che da mesi tengono banco nel Ponente e nel resto della Liguria ci sarebbe – afferma il consigliere comunale e provinciale Eraldo Ciangherotti (FI) – Rispolveriamo al più presto il progetto della bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa”.

“In un momento difficile come quello vissuto nell’ultimo periodo è una priorità. Per far uscire il territorio dall’isolamento nel quale è sprofondato la bretella potrebbe essere una valida infrastruttura per collegare meglio la nostra Riviera con il Piemonte e la Lombardia e risolvere buona parte dei problemi legati alla viabilità”.

