Coronavirus, 6 nuovi positivi in Liguria. Cluster di Savona in esaurimento

Genova. Sei nuovi casi riscontrati di Coronavirus, e nessuno di questi legato al cluster savonese, nel bollettino emesso oggi da Alisa-Regione per il ministero della Salute. 1.312 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un’attività di screening tesa a individuare e isolare i contagiati e i possibili nuovi infetti. Al momento i casi “attivi” sono 1.146 in Liguria, con 756 persone in provincia di Genova, 140 in provincia di Savona, 68 nell’imperiese e 28 nello spezzino. Altre 51 persone sono residenti fuori regione o straniere.

Nessun morto e sette guariti con doppio tampone. Sale di una unità il numero degli ospedalizzati, 20, nessuno dei quali in terapia intensiva. Sono invece 2 in più rispetto a ieri le persone curate in isolamento nel loro domicilio. In quarantena preventiva (sorveglianza attiva) 591 persone.

... » Leggi tutto