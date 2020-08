Genoa, è salvezza. Vince 3-0 col Verona, mentre il Lecce esce sconfitto col Parma

Genova. Il Genoa è salvo. Non un finale thrilling all’ultimo respiro, ma un 3-0 con il punteggio mai in discussione, quasi in contemporanea ai risultati positivi che arrivavano da Lecce. Neanche uno sceneggiatore avrebbe immaginato la successione dei primi due gol al Ferraris e i primi due gol al Via del Mare: mille chilometri di distanza e un solo minuto di differenza ciascuno. Così il Genoa si è trovato 2-0 dopo 25 minuti, mentre il Parma a sorpresa stava vincendo a Lecce. L’uomo del destino di questa partita che ancora una volta entra nella storia tormentata rossoblù è Antonio Sanabria, autore di una doppietta scaccia paura (due gol di uno stesso giocatore con la maglia del Grifone non capitavano dal settembre 2018 con Piatek). La terza rete è di Romero, che però rovina la sua partita facendosi espellere (non sarà l’unico cartellino rosso).

Primo tempo. Nicola si affida al tandem Pandev-Sanabria in un 3-5-2 che vede fuori Schone e dentro Behrami, Lerager e Jagiello. A destra c’è Ankersen.

