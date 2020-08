La Liguria ricorda la strage di Bologna: “Memoria e impegno per la verità”

Liguria. Esattamente quarant’anni fa, il 2 agosto 1980, nella stazione di Bologna esplose una bomba nella sala d’aspetto che provocò la morte di 85 persone, di cui la metà non avevano nemmeno trent’anni, e altre 200 restano gravemente ferite.

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ricorda la strage, avvenuta negli anni bui del terrorismo: “Oggi è un giorno di lutto per tutto il paese perché, dopo 40 anni, si rinnova il dolore per la morte di tante donne, uomini, persino bambini, vittime innocenti di un piano assurdo e vigliacco di cui, ancora oggi, purtroppo, si conoscono solo gli autori materiali e non i mandanti”.

