La Volpara accoglierà i rifiuti dell’area metropolitana? Residenti sul piede di guerra: “Trasferiteci”

Genova. La Città Metropoliana ha autorizzato Amiu a riaprire le 10 fosse oggi in disuso presso l’impianto della Volpara, per lo stoccaggio dei rifiuti in attesa dello smaltimento fuori regione.

A rivelarlo i comitati di residenti della Val Bisagno, che in un comunicato stampa rendono noto l’atto dirigenziale dell’ex provincia, che stabilisce le operazioni di riaperture degli speciali impianti, atto non comunicatogli ufficialmente all’interno dell’Osservatorio su Volpara, in teoria, istituito per “comunicare con trasparenza la collaborazione di tutti” le evoluzioni della “dossier” sul sito di stoccaggio dei rifiuti.

