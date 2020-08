Meteo, domani allerta gialla su tutta la Liguria: rischio temporali e grandinate su Genova

Genova. Dopo la prima fase di caldo intenso dell’estate 2020 e i temporali della serata di ieri, soprattutto in Piemonte, oggi e soprattutto domani anche la Liguria potrà essere interessata da piogge, rovesci e temporali forti.

Per questo motivo, come previsto da Genova24, Arpal ha diramato una allerta gialla per temporali che su Genova e Spezia inizierà alle 6 di domani mattina, mentre sul resto della regione dalle 10. Secondo le previsioni attuali, il tutto dovrebbe terminare alle 22 sempre di domani, lunedì 3 agosto.

