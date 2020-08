Obiettivi centrati: Park in finale, TC Santa Margherita Ligure promosso

Genova. Quattro su quattro. Impegnate tra ieri ed oggi, le formazioni genovesi hanno tutte centrato i rispettivi traguardi. Il Park è approdato alla finale di Serie A1 maschile; le due formazioni del TC Genova hanno ottenuto la permanenza nella massima categoria; il TC Santa Margherita è stato promosso.

Nella corsa tricolore il Park Tennis Genova ha già staccato il pass per la finalissima di giovedì 13 agosto a Todi. Il 5-1 ottenuto nella trasferta di Crema aveva già fortemente ipotecato la semifinale ed in terra ligure sono bastati i primi due singolari ai padroni di casa per garantirsi un posto nella sfida/scudetto: Alessandro Giannessi ha sconfitto per 64 61 Riccardo Sinicropi e Lorenzo Musetti ha completato l’opera imponendosi per 63 61 su Samuel Vincent Ruggeri in un match tra giovanissimi. In finale i gialloblù affronteranno Forte dei Marmi.

