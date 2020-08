Prima Categoria, l’Altarese prende forma tra conferme e nuovi arrivi

Altare. Per la nuova stagione, nella quale militerà ancora in Prima Categoria, l’Altarese riparte da tre giocatori come Ergys Brahi (attaccante, leva 1987), Ben Kassoum Fofana (attaccante, 1996) ed Omar Pansera (attaccante, 1990), autentici pilastri della squadra.

Brahi, oltre alle prestazioni in campo, è sceso in prima persona per cercare di aiutare l’Altarese, al fianco dei dirigenti storici, in un momento così difficile per la società giallorossa.

