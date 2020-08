RDS Tour a Loano, poesie e canzoni a Vado, il mercato a Borgio: una “calda” domenica di eventi in provincia

“Estate, stagione pagana dai piaceri roventi”. I migliori piaceri della vita sono quelli che ci regala la bella stagione: perché lasciarseli scappare? Soprattutto se si tratta di darsi alla pazza gioia, come durante scalmanati concerti in piazza, o di farci rapire, in modo quasi spasmodico, da ciò che parla direttamente al nostro cuore, come le parole e le sonorità delle più celebri poesie.

Agosto si fa dunque “bollente”, in particolare con l’esplosione di allegria del Play on Tour Summer della carovana di RDS 100% Grandi Successi, che tra musica, divertimento e solidarietà farà tappa al mattino ad Albisola Superiore, poi a metà pomeriggio a Pietra Ligure e infine verso sera a Loano. Si tratta del nuovo e innovativo format con cui la storica emittente radiofonica ha scelto di essere presente e incontrare gli ascoltatori per unificare l’Italia in un abbraccio virtuale.

... » Leggi tutto