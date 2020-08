Sampdoria: salvezza raggiunta, da dove ripartire?

Genova. A salvezza raggiunta, la domanda è: “Cosa salvare di questo campionato?”. Oserei rispondere: “L’arrivo di Ranieri”. Un tecnico che non ha avuto troppa fortuna in casa Samp, Delio Rossi, ha equiparato il suo lavoro a quello di una “formichina”…

Vero, il mister testaccino non ha, di certo, fatto la cicala nella lotta per racimolare i punti necessari per restare in Serie A… Ha centellinato le forze dei giocatori in rosa, senza spremerli come limoni, nel tentativo di arrivare prima al traguardo, soppesando col bilancino le residue energie di ciascuno, buttando coraggiosamente nella mischia giovani (e meno giovani) che potessero portare benefici alla causa comune.

