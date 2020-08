Sanremo. E’ l’ex gioielliere di Sanremo Luciano Amoretti, 76 anni, l’uomo massacrato di botte in un cortile interno di via Garibaldi al civico 95 a Sanremo. Il cadavere è stato trovato in casa dalla figlia stamani.

L’uomo, commerciante di orologi, era stato visto vivo l’ultima volta intorno alle 21 di ieri. Alcuni testimoni avrebbero udito dei rumori, riconducibili alle violenze sulla vittima.

