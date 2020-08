Spotorno, il consigliere Marcenaro al sindaco Fiorini: “Parole e atteggiamento sconcertante”

Spotorno. “Le dichiarazioni del sindaco Fiorini sull’approvazione del bilancio sono sconcertanti. In primo luogo perchè sentire lui che da dello “sfascista” ad altri è qualcosa di singolare, infatti forse si dimentica che poco più di 4 anni fa per le sue esclusive mire personali non ha esitato da eletto in una maggioranza a voltare le spalle al suo sindaco dimettendosi, insieme ai consiglieri dell’allora minoranza, per mandarlo a casa. E a differenza del sottoscritto che ha fatto le sue dichiarazioni in pubblico nel Consiglio comunale lui ha preferito accordarsi di nascosto con i suoi avversari di ieri e di oggi e presentare le proprie dimissioni senza il coraggio di affrontare una mozione di sfiducia pubblica spiegando in faccia agli elettori e al sindaco le ragioni di quel gesto. Respinto al mittente l’apellativo di “sfascista” veniamo al merito della vicenda odierna…”.

Inizia così la dura risposta del consigliere Matteo Marcenaro – Spotorno nel Cuore – alle parole del sindaco Fiorini dopo la seduta del parlamentino spotornese sulle variazioni di bilancio per le misure a sostegno di cittadini e imprese a seguito della crisi Covid.

