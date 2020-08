Dl agosto, Uecoop Liguria: «Casse vuote e calo fatturato in 1 impresa su 2»

Genova. «Casse vuote e crollo fatturati per 1 impresa su 2 (56%) con problemi per il pagamento degli stipendi e dei fornitori». E’ quanto emerge da una indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) sul mondo dei servizi e della produzione in riferimento al Dl Agosto del Governo con le misure per il rilancio dell’economia mentre le aziende denunciano problemi di liquidità o di fatturato con cali fino al 60% in meno rispetto allo scorso anno. «In uno scenario drammatico come questo – sottolinea Uecoop Liguria – è necessario attivare al più presto il piano di rilancio con tutte le risorse disponibili».

