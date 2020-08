Infrastrutture, siamo arrivati ad un punto di una gravità eccezionale

Sono decenni che “predico” a vuoto! Decenni perché è dagli anni ’80 che dico che strade ed autostrade liguri, specie quelle di ponente, che conosco molto bene, sono inadeguate, pericolose, da rifare in certi tratti. In effetti sarebbero praticamente da rifare in toto!

439 km è la distanza chilometrica tra Salerno e Reggio Calabria e per andare da Salerno a Reggio Calabria in macchina si impiegano 4 ore 6 minuti. Questo è il migliore percorso stradale tra Salerno e Reggio Calabria, che è stata completamente rifatta e “gratis”! Dati da rete! Per andare da Genova a Ventimiglia, 163.3 km, ci vogliono 2 h 6 min. Sempre dati da rete! Quindi Salerno-Reggio Calabria 109 km/h di media, Genova-Ventimiglia 80 km/h di media!

