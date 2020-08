Isola Gallinara, il sindaco Tomatis: “Salvaguardia ambientale, confronto sul rilancio turistico, culturale e naturalistico”

Albenga. “Questa mattina ho ricevuto molte telefonate dopo la notizia sulla nuova proprietà dell’isola Gallinara, posso rassicurare, intanto, che non sono possibili speculazioni edilizie o di altro genere considerato il suo status naturalistico, per il resto l’amministrazione comunale è pronta a collaborare per una valorizzazione dell’isola nell’ambito della sua cura e manutenzione, oltre che come attrazione turistico-culturale, seppur con i limiti e le restrizioni del caso”.

Parole del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che commenta a caldo l’arrivo del nuovo proprietario, il magnate ucraino Olexandr Boguslayev, che ha acquistato l’isola dopo una lunga trattativa per la cifra di 10 milioni di euro.

