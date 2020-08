Matteo Dondero al Mignanego, Silvan Campanella al Priaruggia G.Mora

Genova. Tra riconferme e nuovi arrivi, il calciomercato non si arresta.

In Promozione, la Sammargheritese conferma Mattia Musante, centrocampista leva 1995. “Con i colori arancioni cuciti addosso, si appresta ad affrontare un’altra stagione a Santa Margherita Ligure. Noi non potevamo fare a meno della sua qualità, della sua tecnica e della genuinità di un bravo ragazzo come lui, mentre Mattia Musante non poteva fare a meno delle emozioni che questa maglia sa regalargli. Buona stagione Muso…” dice la dirigenza sammargheritese.

