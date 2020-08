Nuovo ponte, i parenti delle vittime al presidente Mattarella: “Vogliamo giustizia e sostegno dallo Stato”

Genova. Un incontro di circa 20 minuti quello avuto tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i parenti delle vittime del ponte Morandi che si è tenuto in Prefettura a Genova.

Un incontro dalle forti emozioni, ma anche denso di contenuti. La richiesta dei familiari è quella di non essere abbandonati dalle istituzioni dopo l’inaugurazione del ponte: “Resta in noi il dolore e la sofferenza, oggi non essere sul nuovo ponte è motivo di sollievo, non potevamo farcela, per questo ringraziamo il presidente Mattarella per averci voluto incontrare nella sede della Prefettura”.

