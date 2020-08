Ponte Genova San Giorgio, Salini Impregilo: «Paura tutti i giorni di non farcela, ma ci siamo riusciti nonostante tutto»

Genova. «Il momento più difficile? Tutti i giorni, quello di non riuscire a farlo in tempo, di non rispettare il nostro impegno a causa del maltempo, del Covid, di tutto. Ma ce l’abbiamo fatta lo stesso». Sono le parole, pronunciate davanti ai cronisti al termine della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, dell’amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini. L’impresa, i cui operai hanno lavorato giorno e notte per ricostruire il ponte, è oggi sinonimo di eccellenza italiana, capacità, entusiasmo, voglia di fare.

