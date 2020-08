Ponte “San Giorgio”, Toti: “Giornata simbolica, una lezione per tutto il Paese”

Liguria. “Oggi è una giornata simbolica più che per celebrare, per essere di lezione al paese dimostrando che le cose, se si vuole si possono fare, senza nascondersi dietro l’ignavia, perché questo non è più tollerato e non sarà più tollerabile da nessuno. Questo è il significato della giornata di oggi, a questo punto speriamo che il meteo regga, perché pioveva allora e piove oggi a tratti in regione, ma sono convinto che tutto andrà per il meglio e inaugureremo il ponte”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e commissario per l’emergenza, Giovanni Toti oggi nella sala Maestrale dei Magazzini del Cotone intervenendo alla conferenza stampa a tre ore di distanza dall’inaugurazione del ponte Genova-San Giorgio insieme al sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, che ha detto: “Dal 4 sera o al più dal 5 agosto mattina vogliamo che il ponte sia aperto alla circolazione, lo apriamo e potranno andarci tutti”.

