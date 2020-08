Albenga, 30enne trovato morto in casa: probabile malore come causa del decesso

Albenga. Un probabile e fatale malore, forse provocato da un mix fatale di sostanze stupefacenti e farmaci. Così è deceduto il 30enne che era stato trovato morto in una abitazione di Albenga, in via Piave, mentre si trovava in compagnia di altre tre persone, tutti in vacanza al mare.

Oggi si è svolta l’autopsia sul corpo del giovane, disposta dalla Procura savonese che ha aperto una inchiesta sulla morte del 30enne: non sono stati trovati segni di traumi o violenze, ora si attendono gli esami tossicologici.

