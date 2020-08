Albissola Marina, l’ex parco Puccio trasformato in una palestra pubblica a cielo aperto: pronta entro novembre

Albissola Marina. Una palestra a cielo aperto per fare tanto sport ma anche per rilassarsi: sarà questo il nuovo volto del parco Puccio di Albissola Marina. Sono infatti iniziati e termineranno a novembre i lavori per riqualificare un importante spazio verde a pochi passi dal mare e dai mezzi pubblici, che rappresenterà un grande tassello, una ramificazione di percorsi sportivi da compiere singolarmente o in gruppo.

“I parchi sono una realtà importante per Albissola Marina – spiega il sindaco Gianluca Nasuti – Da quando ci siamo insediati in Comune infatti abbiamo deciso di fare investimenti importanti in questo ambito: abbiamo iniziato con il parco Faraggiana, che oggi è uno dei parchi più frequentati non solo di Albissola Marina, abbiamo rifatto i giardini del Sole e adesso mancava il parco Puccio, pertanto abbiamo pensato alla sua riqualificazione in un modo particolare”.

