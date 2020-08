Basket Pegli: ufficializzato l’intero staff tecnico per la stagione 2020/2021

Genova. Fervono i preparativi in casa Basket Pegli per la stagione sportiva 2020/2021. La chiusura anticipata dei campionati del 6 marzo scorso, dopo un primo periodo di rammarico ed amarezza, ha generato grande entusiasmo ed intraprendenza all’interno della società genovese.

Dopo la progressiva ripartenza dell’attività di fine maggio, prima con allenamenti individuali poi di squadra, inizia a delinearsi il quadro arancioblù per la prossima stagione agonistica. Sarà un anno difficile, con alcune insicurezze ed imprevedibilità non controllabili, ma la voglia di scendere nuovamente in campo e fare bene è tanta.

