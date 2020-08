Cantieri autostradali, le chiusure di questa notte: Genova Est off limits

Genova. Sono ancora presenti alcuni by-pass fissi che consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte che resteranno ancora interessate, fino ai primi giorni di agosto, da cantieri di manutenzione sulle gallerie, dove sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi. Gli stessi verranno progressivamente rimossi, fino al termine delle attività di cantiere, al momento stimato per l’8 agosto.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est, in entrata e in uscita, verso e da entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi sulla A12 oppure la barriera di Genova Ovest sulla A7

... » Leggi tutto