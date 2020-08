Una balena magra.

Fa ridere, eh?

Apri la bocca e mangia. Che ci vuole?

Sei grande e forte. Adulta. Avresti dovuto affrontare i tuoi viaggi con coraggio e spavalderia, forte della tua potenza, spingendo avanti le tue tonnellate di carne e muscolo arraffando onde su onde.

Una balena magra.

Fa ridere, eh?

E quella storia della tua eternità? Dell’immortalità? Del tuo provenire dalla notte dei tempi, del tuo aver sbuffato sotto alla pancia dei dinosauri, impudente, immutata. Indistruttibile.

Apri la bocca e mangia. Che ci vuole?

Arraffa tutto quello che trovi. Non fanno così quelle come te?

Non aprono la bocca, con lo sguardo serafico e vuoto, e non ingoiano acqua e mare e tutto ciò che serve?

