Meteo, la perturbazione porta temperature più miti: stabile dal pomeriggio

Genova. Tra la notte e il mattino sviluppo di rovesci anche a carattere temporalesco sul centro-levante e sul mare davanti all’Imperiese con il possibile interessamento della costa. Altrove nuvolosità irregolare ma con basso rischio di precipitazioni.

Nel corso del pomeriggio fenomeni in esaurimento e schiarite via via più ampie sull’intera regione.

Venti: al mattino fino a tesi da sud-ovest sull’Imperiese, tesi/forti da nord altrove. Nel pomeriggio moderati/tesi da nord ovunque. Mari: generalmente mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

