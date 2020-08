Nuovo ponte di Genova, c’è già una buca nell’asfalto: l’apertura slitta in serata

Genova. Slitta l’apertura al traffico del nuovo ponte “Genova San Giorgio” sulla A10. Inizialmente preannunciata per domani ma poi anticipata alle 18 di oggi, non avverrà prima della serata, forse dopo le 22: “colpa” di una buca nell’asfalto appena steso, che sta rallentando il processo di consegna del nuovo ponte di Genova dalla struttura commissariale al Mit, e da questo ad Aspi.

Bisognerà dunque attendere ancora qualche ora per l’apertura al traffico del nuovo viadotto sul Polcevera. La notizia è arrivata nel corso del rendez-vous dei giornalisti che erano in attesa di poter transitare sulla nuova infrastruttura, teoricamente, intorno alle 18. La presenza di un’irregolarità del manto stradale ha reso necessario un intervento in extremis del consorzio al soldo della struttura commissariale.

