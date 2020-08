Ponte Genova, Salvini: “Chi votò contro doveva avere la dignità di non venire all’inaugurazione”

Albenga. “Il popolo ligure ieri ha dimostrato al mondo quel che si può fare: quando si cade ci si rialza, senza aspettare, senza domandare aiuto, più forti di prima. Genova ha dimostrato quello che la Liguria e l’Italia possono fare. Qualcuno che votò contro il ponte di Genova magari avrebbe potuto fare a meno di essere all’inaugurazione, per rispetto e dignità. Ma la dignità non si compra al supermercato. L’importante è quel ponte ci sia. Grazie al sindaco, al governatore, alla comunità, ai mille operai e alla testa dura della Lega che insistette per azzerare il Codice degli Appalti e la burocrazia e dare pieni poteri al sindaco, perché i sindaci che sono la spina dorsale di questo paese. Senza mai arrenderci finché le famiglie di quelle 43 vittime non avranno giustizia, perché è ora che qualcuno paghi”.

Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della cerimonia durante la quale, ad Albenga, è stata scoperta la targa che ha intitolato la sede cittadina del Carroccio all’ex sindaco e parlamentare del Carroccio Rosy Guarnieri.

