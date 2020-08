Regionali 2020, Base Costituzionale in piazza ad Alassio per la raccolta firme

Alassio. Base Costituzionale informa la cittadinanza di Alassio che, sabato 8 agosto, alle ore 9 in piazza Paccini è in programma la raccolta firme necessaria alla presentazione della lista circoscrizione Savona e presentazione del programma e dei progetti di sviluppo per la Liguria.

Parteciperanno all’incontro Clara Lidia Settimo ed il referente regionale del Movimento Verde Cristian Pintus, candidati al consiglio regionale.

... » Leggi tutto