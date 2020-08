Regionali Liguria, Chiappori inizia la sua corsa: “Statuto speciale, no gronda e turismo tutto l’anno”

Genova. La “Grande Liguria”, di ispirazione Trumpiana, ma con il disegno del Balilla a garantire il legame con il territorio e la cultura ligure. Ed è in effetti un po’ un Balilla, rivoluzionario e irriverente, Giacomo Chiappori: “Che se c’è da picchiare il maglio, picchia” dice presentando la lista che si presenterà, con lui candidato presidente, alle prossime regionali liguri.

Il sindaco di Diano Marina, 66 anni, è in queste ore la spina del fianco del centrodestra (ma a giudicare da alcuni punti del programma, anche del centrosinistra). E nonostante questo dice: “Resto iscritto alla Lega, sentirò Bossi questa sera per avere il suo appoggio ma è vero ho intrapreso questo percorso politico con qualche mal di pancia, perché la Lega che c’è oggi non è la Lega che c’era ieri”.

