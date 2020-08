Rugby, assegnato a Valentina Cavina il Trofeo Rebecca Braglia

Genova. Il Consiglio federale della Fir, in considerazione della mancata conclusione dei campionati in corso della stagione sportiva 2019/2020, nell’impossibilità di determinare la migliore giocatrice del campionato di Serie A femminile di rugby, in accordo con la famiglia della giocatrice prematuramente scomparsa, ha deciso di assegnare anche per l’anno 2020 il Trofeo Rebecca Braglia al fine di dare continuità all’evento, mantenendo al contempo vivo il ricordo di Rebecca.

Il Consiglio federale, nonostante il momento di difficoltà globale, ha deliberato di assegnare per l’anno 2020 il Trofeo Rebecca Braglia a Valentina Cavina, giocatrice del Cus Genova Rugby nonché ideatrice del campionato virtuale di rugby femminile nel periodo della pandemia, la quale ha dimostrato, insieme a tutti coloro che hanno preso parte alla positiva iniziativa, di saper trasformare l’isolamento in un’opportunità di condivisione e vicinanza, trasferendo al di fuori del campo di gioco gli elementi essenziali del rugby quali il sostegno, la partecipazione ed il coinvolgimento.

... » Leggi tutto