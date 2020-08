San Fruttuoso di Camogli, turista recuperata con il primo volo notturno dell’elisoccorso

San Fruttuoso di Camogli. Ieri sera verso le ore 19 il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria veniva attivato per un intervento a persona sul Monte di Portofino. Una ragazza olandese di 24 anni scivolando lungo il sentiero si è procurata una distorsione al ginocchio sinistro e qualche escoriazioni alle mani ,che non le ha permesso più proseguire il cammino.

La squadra del Soccorso Alpino grazie all’ausilio prezioso del gommone SAR della Guardia Costiera è stata trasportata rapidamente da Camogli a San Fruttuoso.La discesa in banchiana per la squadra e per un milite della P.A.della Croce Verde di camogli è stata particolarmente difficoltosa per la corrente marina ed il moto ondoso in aumento.

... » Leggi tutto