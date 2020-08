Sansa: “Sui treni della Liguria niente distanziamento, scelta di Toti per calcolo politico”

Genova. “In Liguria i treni regionali sono pieni e secondo quanto stabilito dalla Regione alle persone è ancora consentito viaggiare le une attaccate alle altre. Una scelta, quella di chi governa la Regione, che sembra essere stata presa più per calcolo politico, per far vedere che va tutto bene in vista delle elezioni, che per il bene delle persone”. Così Ferruccio Sansa, candidato presidente alla Regione Liguria di M5s e centrosinistra, a bordo di un treno regionale partito da Genova e diretto a Ventimiglia.

“Le persone sul treno sono spaventate e confuse: qui si può viaggiare senza distanziamento, gomito a gomito. In Piemonte invece no: la regione, in quel caso, ha seguito la regole dettate l’altro giorno dal ministro Speranza su parere del Comitato tecnico-scientifico”, fa notare il candidato.

