Scorte Dpi, Linea Condivisa: “La Regione sia pronta ad un ritorno del Covid-19 in autunno”

Genova. “La Regione Liguria si faccia trovare pronta ad un’eventuale recrudescenza del Covid-19 in autunno, assicurando da subito un adeguato approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario”. Lo chiedono il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, vicepresidente della Commissione Sanità, e il vicecapogruppo Francesco Battistini, che questa mattina hanno reiterato l’istanza con una lettera indirizzata all’assessora Viale e al commissario straordinario di ALISA Locatelli.

“La nostra precedente richiesta, risalente al 13 luglio scorso, non ha ottenuto risposta. Siamo molto preoccupati – affermano – La ‘retorica degli eroi’ della giunta Toti, applicata al personale sanitario secondo convenienza, si conferma strumentale e pretestuosa, se proprio questi lavoratori non sanno cosa si stia facendo per garantire loro scorte di dpi sufficienti ad affrontare un ritorno del virus”.

